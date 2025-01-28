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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Чикаго» о перестройке: «Мы знали, что нам понадобится время. На макроуровне я доволен процессом. В плане развития молодежи меня ничего не беспокоит»

«Блэкхокс» набрали 35 очков в 49 играх и занимают предпоследнее место в общей таблице лиги.  «Это требует времени.

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