Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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