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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 апреля

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 апреля

Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении мер социальной поддержки и оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, говорится в перечне поручений, опубликованных на .

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