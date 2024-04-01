Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 апреля

Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении мер социальной поддержки и оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, говорится в перечне поручений, опубликованных на .
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