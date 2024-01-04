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Американская пресса пишет, что Россия якобы получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет

Американская пресса пишет, что Россия якобы получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет

Западные страны пытаются обвинять Северную Корею в снабжении ВС РФ боеприпасами различных видов.

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