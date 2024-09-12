Марочко сообщил о взятии ВС РФ под полный огневой контроль Макеевку в ЛНР

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Луганской Народной Республики.
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