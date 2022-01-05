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Будет ли «майдан» в Казахстане и даст ли толк отставка правительства

Будет ли «майдан» в Казахстане и даст ли толк отставка правительства

Резкий рост цен в два раза на сжиженный газ вывел людей на улицы Казахстана попротестовать, но очень быстро повестка сменилась на антиправительственную и люди с криками «Шал, кет!» (Старик, уходи) попытались прорваться к главным площадям городов, где их уже… Показать полностью.

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