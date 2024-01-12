Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Боятся появиться на заседании Совбеза»: Россия напомнила Чехии о соучастии в обстрелах Белгорода

«Боятся появиться на заседании Совбеза»: Россия напомнила Чехии о соучастии в обстрелах Белгорода

Небензя: Чехия пытается уйти от ответственности за соучастие в атаке ВСУ на Белгород Анна Громова Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя Brendan Mcdermid/Reuters Чехия несет ответственность за гибель мирных граждан при обстрелах Белгорода, поскольку Украина использует чешское оружие, заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

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Комментарии
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Лев Добрый
Помогающих ВСУ вооружениями, Россия должна признавать террористами, а что делать с террористами наши Вооружённые Силы знают!🤠🗡️👈👍😎
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21 час.

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