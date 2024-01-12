«Боятся появиться на заседании Совбеза»: Россия напомнила Чехии о соучастии в обстрелах Белгорода

Небензя: Чехия пытается уйти от ответственности за соучастие в атаке ВСУ на Белгород Анна Громова Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя Brendan Mcdermid/Reuters Чехия несет ответственность за гибель мирных граждан при обстрелах Белгорода, поскольку Украина использует чешское оружие, заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
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