Губернатор Анохин: обрушившийся мост в Вязьме надо полностью разобрать

Шесть из семи пролетов моста, который накануне обрушился в Вязьме, не подлежат восстановлению, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, отметив, что мост надо полностью разобрать и разрезать.
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