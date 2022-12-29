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Йонас Валанчюнас разозлился на Остина Риверса и толкнул игрока «Миннесоты»

Йонас Валанчюнас разозлился на Остина Риверса и толкнул игрока «Миннесоты»

Центровому «Нового Орлеана» Йонасу Валанчюнасу не понравилось, как против него сыграл защитник «Миннесоты» Остин Риверс в момент, когда пытался преодолеть заслон.

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