«Где-то есть предел этой наглости и хамству?» — семья Заворотнюк опубликовала фото мужчины, дежурящего с камерой под их окнами

На сегодняшний день огромное количество поклонников невероятно обаятельной актрисы Анастасии Заворотнюк задается вопросов о том, почему же ни Настя, ни ее семья не хотят обсуждать наболевшую тему и посвятить фанатов в проблемы семьи? Да, безусловно, у актрисы, как и у каждого знаменитого человека, есть те, кто, вероятно, ее недолюбливает, но остальная масса неравнодушных поклонников сильно переживает за Настю и молится за ее здоровье.