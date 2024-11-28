Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

На улице Тарутинской в Калуге разбились Kia и Haval

На улице Тарутинской в Калуге разбились Kia и Haval

В среду днем в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал 1 человек. По данным полиции, 27 ноября в 13 часов 56 минут в районе дома № 219 по улице Тарутинской 59-летняя женщина за рулем машины Haval Jolion поворачивала налево, на 2-й Тарутинский проезд, но допустила столкновение со встречным автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх