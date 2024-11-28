На улице Тарутинской в Калуге разбились Kia и Haval

В среду днем в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал 1 человек. По данным полиции, 27 ноября в 13 часов 56 минут в районе дома № 219 по улице Тарутинской 59-летняя женщина за рулем машины Haval Jolion поворачивала налево, на 2-й Тарутинский проезд, но допустила столкновение со встречным автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины.