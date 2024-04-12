В Минобороны рассказали о жестком ответе на удары Украины по территории РФ

В ответ на действия Киева, направленные на причинение ущерба российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии