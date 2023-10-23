В Бежецке провели мониторинг фитосанитарного состояния цветочного павильона

В соответствии с планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Тверской области на 2023 год специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 20 октября проведен мониторинг цветочного павильона «Ирис» посредством визуального осмотра и отбора проб (образцов) подкарантинной продукции (срез цветов, горшечные растения), а также с применением клеевых ловушек, установленных в торговом зале павильона.
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