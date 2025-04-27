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Золото Африки. Почему на пророссийского президента покушались 50 раз

Золото Африки. Почему на пророссийского президента покушались 50 раз

На днях спецслужбы Буркина-Фасо раскрыли крупный заговор против лидера страны Ибрагима Траоре. Согласно их данным, «двигателем» готовившегося переворота должны были стать бежавшие в Кот-д’Ивуар бывшие солдаты и офицеры буркинийской армии, не принявшие власть Траоре.

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