Золото Африки. Почему на пророссийского президента покушались 50 раз

На днях спецслужбы Буркина-Фасо раскрыли крупный заговор против лидера страны Ибрагима Траоре. Согласно их данным, «двигателем» готовившегося переворота должны были стать бежавшие в Кот-д’Ивуар бывшие солдаты и офицеры буркинийской армии, не принявшие власть Траоре.