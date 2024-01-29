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Дорогой шампунь или дешевый – стоит ли переплачивать? 5 советов от трихологов

Дорогой шампунь или дешевый – стоит ли переплачивать? 5 советов от трихологов

Купить обычный шампунь за 300 рублей — или раскошелься и приобрести “профессиональный” шампунь за 3-5 тысяч рублей? И дело не только в деньгах — есть ли разница между дорогим и дешевым? Различия между дорогими и дешевыми шампунями могут быть связаны с несколькими факторами.

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