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Этот таинственный мир

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Нулевой остров

Нулевой остров

Забавный факт. В точке на поверхности Земли на 0 ° широты и 0 ° долготы (0 ° северной широты и 0 ° восточной долготы, или в Гвинейском заливе) есть место, называемое «Нулевой остров», но настоящего острова там нет.

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