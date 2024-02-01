Забавный факт. В точке на поверхности Земли на 0 ° широты и 0 ° долготы (0 ° северной широты и 0 ° восточной долготы, или в Гвинейском заливе) есть место, называемое «Нулевой остров», но настоящего острова там нет.
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