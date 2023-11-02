Трассу М-12 продлят до Тюмени и переименуют

Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 «Восток». Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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