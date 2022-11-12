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НХЛ о Кубке мира: «Мы хотим, чтобы российские игроки могли участвовать. В этом нет никаких сомнений»

Билл Дэйли заявил, что НХЛ выступает за участие российских хоккеистов в Кубке мира.  Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

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