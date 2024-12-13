Новые правила расчета больничных: кому увеличат выплаты Евгения КомароваМинистерство здравоохранения готовится производить расчет больничных по новым правилам, и важно уточнить – кому заплатят больше.
Новые правила расчета больничных: кому увеличат выплаты
Комментарии
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Сергей
..."Для получения таких сумм работник должен иметь стаж работы от 8 лет и официальную заработную плату, соответствующую установленным критериям. Например, в 2024 году доход должен составлять минимум 122 000 рублей в месяц, а к 2026 году этот показатель вырастет до 230 000 рублей"... Здравствуйте, дорогие мои москвичи.
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