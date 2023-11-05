Во время концерта в Петербурге SHAMAN активировал «красную кнопку»

Надежда Новопашина

Молодец, Ярик!Видела этот концерт - замечательно! И не слушай никого!Значит, голыми задницами деньги зарабатывать можно, а патриотическими песнями нельзя?!!А сколько завистливой злобы в речах либерастных "ценителей" и прежних кумиров! И с поэтичностью проблемы, и блеска в глазах нет! Не слушай никого! Пой! Твои песни именно сейчас нужны !