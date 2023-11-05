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Во время концерта в Петербурге SHAMAN активировал «красную кнопку»

Во время концерта в Петербурге SHAMAN активировал «красную кнопку»

В Северной столице прошел большой сольный концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Под конец программы Дронов ударил по «красной кнопке», которую ему вынесли в чемоданчике.

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Комментарии
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Надежда Новопашина
м
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1 д.
Надежда Новопашина
Молодец, Ярик!Видела этот концерт - замечательно! И не слушай никого!Значит, голыми задницами деньги зарабатывать можно, а патриотическими песнями нельзя?!!А сколько завистливой злобы в речах либерастных &quot;ценителей&quot; и прежних кумиров! И с поэтичностью проблемы, и блеска в глазах нет! Не слушай никого! Пой! Твои песни именно сейчас нужны !
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1 д.
Аким Воземчук
Пой Ярик ,не обращай внимания  на пидарасов.Хрипоголосые и труселявые певуны  по случаю СВО освободили место на эстраде ,вот и продвигай свой контент.Вот бы ещё чиновников от культуры вслед за певунами,они этого больше чем их подопечные заслужили.
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1 д.

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