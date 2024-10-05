"Известия": в РФ разработали законопроект о расселении людей из аварийных домов

В России намерены внедрить новые подходы к расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующий законопроект разработали Минстрой РФ и Фонд развития территорий (ФРТ), сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ФРТ.
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