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Спорт Уик-Энд

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«Монако» после трансферных неудач проблемы с финансовым фэйр-плей, это поможет «Зениту» приобрести Головина. «Краснодар» и «Спартак» тоже в деле

«Монако» после трансферных неудач проблемы с финансовым фэйр-плей, это поможет «Зениту» приобрести Головина. «Краснодар» и «Спартак» тоже в деле

Французские СМИ сообщают, что «Монако» необходимо разгрузить платёжную ведомость после срыва сделок по Ламину Камара в «Челси» и Фоларину Балогуну в «Эвертон».

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