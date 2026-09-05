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Утро.ru

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Психолог Степанова раскритиковала улыбку Крида

Психолог Степанова раскритиковала улыбку Крида

Психолог Вероника Степанова безжалостно прошлась по внешности Егора Крида, выбрав его ослепительно белые виниры в качестве объекта ядовитой насмешки.

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