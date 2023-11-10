Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах

Игорь Василевский

В истории русской православной церкви - что ортодоксальной - староверы, что модернистской (относительно, конечно!) нынешней, пидерастия и прочее считалась и, слава Богу, считается смертным грехом. Увы, но Содом и Гоморра - насаждаемая реальность сегодняшнего дня. Ну, а папа... Устал, видимо, от скандалов в плотских утехах клириков и прочих падрев ... опять же - и для кардиналов своих старается. Вряд ли миллиардная паства, особенно в Латинской Америке его горяче поддержит... И третье замечание. Очевидно с самого высокого и страшно белоснежного града на холме - пиндосии, пришел совет, который не выполнить нельзя- либо папство становится педрилячьим, либо через месяц будут выборы нового папы