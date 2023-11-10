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Закон и Порядок

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Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах

Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах

Об этом говорится в разъяснении Дикастерии доктрины веры, старейшей из шестнадцати дикастерий Ватикана, в компетенции которой находится наблюдение за чистотой вероучения.

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Зинаида Антонцева
Религия для черни - истина, для философов - глупость, для управленцев - полезное изобретение. Сократ
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13 час.
Игорь Василевский
В истории русской православной церкви - что ортодоксальной - староверы, что модернистской (относительно, конечно!) нынешней, пидерастия и прочее считалась и, слава Богу, считается смертным грехом. Увы, но Содом и Гоморра - насаждаемая реальность сегодняшнего дня. Ну, а папа... Устал, видимо, от скандалов в  плотских утехах клириков и прочих падрев ... опять же - и для кардиналов своих старается. Вряд ли миллиардная паства, особенно в Латинской Америке его горяче поддержит... И третье замечание. Очевидно с самого высокого и страшно белоснежного града на холме - пиндосии, пришел совет, который не выполнить нельзя- либо папство становится педрилячьим, либо через месяц будут выборы нового папы
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10 час.
николай лейчинский
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4 час.

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