«Уверенные в себе люди не видят снов!»: почему так утверждают психологи

Одним из самых удивительных явлений, связанных с сознанием человека, является сон. За сотни лет происходящее с человеком пока он спит рассматривали и как способ узнать будущее, и как возможность встретиться с умершими людьми, и как попытка найти ответ на вопросы, волнующие в реальности.