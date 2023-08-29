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Макрон: Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере

Макрон: Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере

Санкции будут на Францию? Заморозка активов там? Коллективная ответственность?Необходимо ввести санкции против Франции, отключить ее от Swift и помогать Нигеру вооружением.

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