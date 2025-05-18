Русская туристка лежала без сознания, пока сотрудники египетского отеля звонили в страховую

Туристку из России сбил катер в Шарм-эш-Шейхе. Её отказывались лечить до ответа страховой.Русские туристы попали в неприятную, но довольно типичную ситуацию за границей: пострадавшей гражданке России отказывались оказывать медицинскую помощь, ожидая ответа страховщиков.
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