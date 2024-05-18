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  • Махамбет Толеугазин
    Днепропетровск, Харьков это же жидовские города, там одни евреи живут и теперь косят под хохлов или русских ...Игра на выживание
  • Махамбет Толеугазин
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    В ссср сей град народ звал,пардон, Днепрожидовск, а Вы говорите .:кавказцы...Игра на выживание

Microsoft отключает облачные сервисы в России

Microsoft отключает облачные сервисы в России

Тут недавно радовались (зачем то), что Microsoft передумал уходить из России.Microsoft начал отключать российских корпоративных пользователей от своих облачных продуктов в РФ, сообщает "Софтлайн" (ГК Softline) в телеграм-канале, посвященном отключению иностранных облаков.

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