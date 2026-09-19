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Царьград

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Минобороны России: Су-34 уничтожили пункты Нацгвардии Украины

Минобороны России: Су-34 уничтожили пункты Нацгвардии Украины

В ходе операции в Донецкой Народной Республике и Харьковской области истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункты временной дислокации и управления БПЛА Нацгвардии Украины, сообщает российское Министерство обороны.

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