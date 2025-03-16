Сад Абраменко -...
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Секреты сибирского садоводства: как вырастить урожай в Иркутской области

Секреты сибирского садоводства: как вырастить урожай в Иркутской области

найте, как вырастить обильный урожай в условиях Сибири. Зимостойкие сорта, защита от заморозков и лайфхаки для короткого летаСибирь — край суровых зим, короткого лета и… роскошных садов! Да-да, даже в Иркутской области, где морозы бьют -40°C, а тепло приходит только в мае, можно собирать яблоки, томаты и ягоды.

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