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Невеста Тимати рассказала о травле из-за пухлых губ

Невеста рэпера Тимати, Валентина показала, откуда у нее такие пухлые губы. Возлюбленная Тимати (Тимур Юнусов) – обладательница пухлых губ, и многие убеждены, что такого эффекта девушка достигла благодаря косметическим процедурам.

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