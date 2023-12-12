Думе Владивостока рекомендовано принять бюджет на 2024 год

В рамках заседания комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока был рассмотрен итоговый вариант документа публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
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