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Думе Владивостока рекомендовано принять бюджет на 2024 год

Думе Владивостока рекомендовано принять бюджет на 2024 год

В рамках заседания комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока был рассмотрен итоговый вариант документа публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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