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Царьград

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Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

В МИД КНР ответили на вопрос о том, меняет ли переговорный фон подрыв Украиной мостов и последовавшее за ним крушение поездов в России.

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