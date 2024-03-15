Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Москвичи активно проявляют свою гражданскую позицию Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов сообщил, что в данный момент порядка миллиона человек уже проголосовали на выборах в Москве, используя систему дистанционного электронного голосования.