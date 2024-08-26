Немецкий депутат раскрыл подлинную причину задержания Дурова во Франции

БЕРЛИН, 26 августа, ФедералПресс. Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре раскрыл настоящую причину, по которой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции.
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