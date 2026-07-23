Ветеринар Шеляков объяснил, почему не стоит угощать животных молоком

Главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков заявил РИАМО, что молоко не может полностью заменить воду для питомцев и не подходит в качестве основного питания для взрослых животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии