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Нижегородская правда

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Ветеринар Шеляков объяснил, почему не стоит угощать животных молоком

Ветеринар Шеляков объяснил, почему не стоит угощать животных молоком

Главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков заявил РИАМО, что молоко не может полностью заменить воду для питомцев и не подходит в качестве основного питания для взрослых животных.

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