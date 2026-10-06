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Аргументы и Факты

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В Уссурийске мужчина получил срок после смертельного конфликта с отцом

В Уссурийске мужчина получил срок после смертельного конфликта с отцом

Суд приговорил 36-летнего жителя Уссурийска к восьми годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью отца, повлёкшего его смерть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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