В Уссурийске мужчина получил срок после смертельного конфликта с отцом

Суд приговорил 36-летнего жителя Уссурийска к восьми годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью отца, повлёкшего его смерть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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