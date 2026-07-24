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Царьград

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В Петербурге завершается подготовка второго щита для метро

В Петербурге завершается подготовка второго щита для метро

В стартовом котловане за станцией «Горьковская» завершаются основные пусконаладочные работы. В ближайшие дни начнет функционировать второй тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК).

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