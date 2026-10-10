Страна и люди
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Страна и люди

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Starship Илона Маска опять взорвался - Владимир Прохватилов

Starship Илона Маска опять взорвался - Владимир Прохватилов

Все предыдущие модификации комплекса Starship / Super Heavy шли по пути от плохого к худшему28 сентября 2026 года космический корабль Starship компании Илона Маска SpaceX совершил свой первый орбитальный полет, стартовав в 15:48 по московскому времени с космодрома Starbase в Брока-Чика (штат Техас).

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