Раскрыть дело об убийстве девочки с леденцами смогли только через 62 года

Преступления против детей – самая страшная составляющая криминального мира. В соответствии с данными Международной организации по поиску пропавших детей (ICMEC), ежегодно в мире исчезает порядка 460 000 несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии