БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Москве открывается выставка в честь писателя, восторгавшегося Гитлером

В Москве открывается выставка в честь писателя, восторгавшегося Гитлером

Александр Ростовцев.   Властями России с самых высоких трибун постоянно произносятся речи, в которых говорится о недопустимости фальсификации истории, чествования нацистских преступников и коллаборационистов, но при этом из года в год проявляется странная страсть устраивать памятные мероприятия в честь деятелей, мягко говоря, неоднозначных, из числа так называемых «русских философов и писателей», открыто поддержавших гитлеровское нашествие на СССР или, подобно Солженицыну, облизывавшего в своих произведениях власовцев и бандеровцев.

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Комментарии
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Traveller
И кто не в курсе, что самизнаетекто внедрил в школы изучение &quot;гения-стукача Ветрова&quot;? Что он же ежегодно ездит к его вдовушке и возит подарочки? Он под покровом ночи открывает центр Главалкоголика и ненавидит &quot;советские галоши&quot;? И кто мне возразит?
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19 час.
КузнецовВВ
ну если у Путина любимый философ Ильин то чего от других то требовать. Рыба она ведь с головы
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17 час.
Секушин Леонид
Какая отвратительная рожа! И где наши записные карманные борцы с нацизмом? Он, конечно, на Бандеру и Шухевича не тянет, но находится где то рядом, на одной помойке!
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12 час.

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