Traveller И кто не в курсе, что самизнаетекто внедрил в школы изучение "гения-стукача Ветрова"? Что он же ежегодно ездит к его вдовушке и возит подарочки? Он под покровом ночи открывает центр Главалкоголика и ненавидит "советские галоши"? И кто мне возразит?

КузнецовВВ ну если у Путина любимый философ Ильин то чего от других то требовать. Рыба она ведь с головы