Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала вводить против России санкции, пока она не закончит войну против Украины.
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