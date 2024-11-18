Индонезия импортировала рекордный объем никелевой руды Страна, обладающая собственными запасами никелевой руды, увеличила импорт сырья из-за роста спроса на металлургических предприятиях.
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Индонезия импортировала рекордный объем никелевой руды Страна, обладающая собственными запасами никелевой руды, увеличила импорт сырья из-за роста спроса на металлургических предприятиях.
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