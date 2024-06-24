Партизаны палят ж/д-шкафы по всему востоку

SI

Sergey Ivanov

В детстве смотрел советский фильм «Армия Трясогузки». Это про мальчишек, которые в Гражданскую занялись диверсиями на ж/д. Они пускали под откос состав, подкладывая на рельс железнодорожный костыль. Кстати, напомню: в УК есть статья «Подкладывание на рельсы посторонних предметов». Это не баловство, ребята! Это- диверсия! И за нее можно серьезно поплатиться! Даже просто порча дорожных знаков и любых табличек и указателей для машиниста на железной дороге- это не безобидная шалость. Это- преступление!