"Ибо неча." Релейные шкафы переключают ж/д-стрелки. И расположены в глухомани. "Ибо неча." Коллаж от Амаранта В одной из прошлых статей я рассказывал, как двум укродиверам влепили 17 и 22 года за то, что они шантажом и угрозами заставляли подростков в Подмосковье подпаливать релейные шкафы.
Партизаны палят ж/д-шкафы по всему востоку
Комментарии
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Татьяна Фаттахова
В этой статье настоящая подробная инструкция. Как можно пропускать такие статьи в СМИ ?!
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1 час.
Светлана Петрова
Надо по всему западу палить
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1 час.
SI
Sergey Ivanov
В детстве смотрел советский фильм «Армия Трясогузки». Это про мальчишек, которые в Гражданскую занялись диверсиями на ж/д. Они пускали под откос состав, подкладывая на рельс железнодорожный костыль. Кстати, напомню: в УК есть статья «Подкладывание на рельсы посторонних предметов». Это не баловство, ребята! Это- диверсия! И за нее можно серьезно поплатиться! Даже просто порча дорожных знаков и любых табличек и указателей для машиниста на железной дороге- это не безобидная шалость. Это- преступление!
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11 мин.
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