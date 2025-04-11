💐 В Джанкое возложили цветы к памятникам красноармейцам в честь 81-й годовщины освобождения города Бои за Джанкой начались в 11 утра 81 год назад.
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💐 В Джанкое возложили цветы к памятникам красноармейцам в честь 81-й годовщины освобождения города Бои за Джанкой начались в 11 утра 81 год назад.