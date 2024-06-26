Добрый Мир
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Добрый Мир

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Геннадий Зюганов стал Героем Труда

Геннадий Зюганов стал Героем Труда

Вчера 229 прочитали 80 лет господину Зюганову, недавно Путин поздравлял Матвиенко, вот они герои нашего времени.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
уууу, сколько вранья про генашу
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