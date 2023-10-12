Лекарственное растение Липа сердцелистная (Tilia cordata)

Лечение: кожа Семейство: липовые Признаки Дерево высотой около 30 м. Листья сердцевидные, пильчатые,длиной 6 - максимум 8 см, верхняя сторона матовая, темно-зеленая, нижняя сторона сизо-зеленая, листья с обеих сторон голые за исключением уголков жилок, где имеется ржавчинно-красное до коричневого опушение.