В мир цветов
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В мир цветов

51 подписчик

Свежие комментарии

  • Марина Комиссарова
    Некоторые из них мои. Естественно, не все. Невозможно столько вырастить на 8-ми сотках и в двухкомнатной квартире) Но...Комнатное растени...
  • Никогонетудома
    Марина, это ваша коллекция цветов или вы просто их фотографии выкладываете? Но в любом случае это очень красиво.Комнатное растени...

Лекарственное растение Липа сердцелистная (Tilia cordata)

Лекарственное растение Липа сердцелистная (Tilia cordata)

Лечение: кожа Семейство: липовые Признаки Дерево высотой около 30 м. Листья сердцевидные, пильчатые,длиной 6 - максимум 8 см, верхняя сторона матовая, темно-зеленая, нижняя сторона сизо-зеленая, листья с обеих сторон голые за исключением уголков жилок, где имеется ржавчинно-красное до коричневого опушение.

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