РИАН: На встрече Чибиса с жителями были охранники и полиция

Журналист «Народного телевидения Хибины» Антон Рассказов заявил, что на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями Апатитов в зале ДК, после которой на главу региона напали, были охранники, полиция и дружинники.
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