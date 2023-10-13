Миллеровские педагоги приняли участие во Всероссийском съезде сельских учителей

В Москве, на площадке аппарата Общественной палаты и аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации в рамках большой учительской недели состоялся седьмой Всероссийский съезд сельских учителей.
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