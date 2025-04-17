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Спички - не игрушка

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Кофе как средство профилактики рака: научные доказательства

Кофе как средство профилактики рака: научные доказательства

Ученые доказали: 3-5 чашек кофе в день снижают риск рака печени, кожи и кишечника. Узнайте, как антиоксиданты и кофеин защищают ваши клетки от повреждений.

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